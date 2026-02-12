Referendum giustizia Gratteri choc | Persone perbene per il No per il Sì massoneria deviata e imputati

Il referendum sulla giustizia divide le persone. Gratteri non ha dubbi: le persone perbene voteranno No, convinte che la legalità sia fondamentale per cambiare la Calabria. Per il Sì, invece, l’accusa è più dura: coinvolge massoneria deviata e imputati. La campagna si fa sempre più accesa e i toni si alzano.

(Adnkronos) – Il referendum sulla Giustizia? "È certo che per il 'No' voteranno le persone perbene, le persone che credono nella legalità come pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'Sì', ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una.

