Referendum | Gratteri lancia l’allarme su voto e logge FdI replica duramente contestando indignità

La corsa al referendum si infiamma tra accuse e repliche. Gratteri solleva dubbi sul voto di persone indagate e sui legami con la massoneria, puntando il dito contro logge e poteri occulti. Fratelli d’Italia risponde duramente, definendo le sue parole un atto di “indignità”. Napoli e Roma sono al centro di questa polemica, che rischia di influenzare la sfida democratica di fine mese.

Referendum a Rischio: Gratteri Solleva Dubbi su Voto di Indagati e Massoneria, FdI Controreplica. Napoli e Roma sono al centro di una tempesta politica a pochi giorni dal referendum costituzionale. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso pubblicamente preoccupazioni riguardo alla possibile partecipazione al voto di persone indagate e di individui legati a logge massoniche considerate deviate, sollevando interrogativi sulla regolarità del processo democratico. La reazione di Fratelli d’Italia è stata immediata e decisa, con l’accusa di aver espresso affermazioni “indegne”. Le Parole di Gratteri e il Contesto Napoletano.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Fondazione Angelo Vassallo esamina il recente voto in Campania, evidenziando un aumento dell’astensionismo e le implicazioni sulle alleanze politiche.

Nicola Gratteri rompe il silenzio sul referendum costituzionale sulla giustizia.

Referendum giustizia, Nordio contro Gratteri: Sconcertato dalla sue paroleE' polemica per le parole del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia, secondo cui voteranno per il sì indagati e massoneria ... lapresse.it

Referendum, La Russa scende in campo e attacca Gratteri: Alza i toni e offende. Il procuratore aveva detto: Per il sì imputati e massoniIl procuratore: Per il sì voteranno imputati e massoni. La Russa e Tajani all'attacco: Offende milioni di italiani ... ilfattoquotidiano.it

Da una parte ci sono “le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria”. Loro, per Nicola Gratteri, voteranno “no” al referendum sulla Giustizia. Dall’altra parte, “voteranno per il ‘sì’ gli indagati, gli imputati, - facebook.com facebook

Si alza la polemica sulle parole del procuratore di Napoli Gratteri: 'Al referendum voteranno sì imputati e massoneria deviata, per il no si schiereranno le persone perbene'. La Russa: 'Basito, le sue parole alzano lo scontro' #ANSA x.com