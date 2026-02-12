Referendum | Gratteri lancia l’allarme su voto e logge FdI replica duramente contestando indignità

La corsa al referendum si infiamma tra accuse e repliche. Gratteri solleva dubbi sul voto di persone indagate e sui legami con la massoneria, puntando il dito contro logge e poteri occulti. Fratelli d’Italia risponde duramente, definendo le sue parole un atto di “indignità”. Napoli e Roma sono al centro di questa polemica, che rischia di influenzare la sfida democratica di fine mese.

Referendum a Rischio: Gratteri Solleva Dubbi su Voto di Indagati e Massoneria, FdI Controreplica. Napoli e Roma sono al centro di una tempesta politica a pochi giorni dal referendum costituzionale. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso pubblicamente preoccupazioni riguardo alla possibile partecipazione al voto di persone indagate e di individui legati a logge massoniche considerate deviate, sollevando interrogativi sulla regolarità del processo democratico. La reazione di Fratelli d’Italia è stata immediata e decisa, con l’accusa di aver espresso affermazioni “indegne”. Le Parole di Gratteri e il Contesto Napoletano.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

