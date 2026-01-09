La Fondazione Angelo Vassallo analizza il voto in Campania e lancia l’allarme su astensionismo e alleanze politiche

La Fondazione Angelo Vassallo esamina il recente voto in Campania, evidenziando un aumento dell’astensionismo e le implicazioni sulle alleanze politiche. Il Presidente Dario Vassallo sottolinea come un’alta partecipazione mancante possa compromettere i principi democratici e favorire influenze esterne di natura criminale. Un’analisi che invita a riflettere sull’importanza della partecipazione civica e sulla stabilità del sistema democratico regionale.

Il Presidente Dario Vassallo: "Un'astensione così alta mette a rischio la democrazia e apre spazi a interessi criminali". La Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore ha promosso un incontro di approfondimento e analisi sul voto delle elezioni regionali che si sono svolte negli ultimi anni in Campania, Calabria e Basilicata, inserendo il confronto in una riflessione più ampia sullo stato della democrazia italiana e sulle dinamiche politiche che attraversano il Paese a livello nazionale. Al dibattito hanno partecipato Giulia Zanfino di Cosenza e Manuel Chiappetta di Maratea, contribuendo a un'analisi orientata alla comprensione dei fenomeni che incidono sulla partecipazione democratica.

