Il sondaggio Swg pubblicato da Tg La7 mostra un testa a testa tra chi voterebbe sì e chi voterebbe no al referendum sulla riforma della giustizia. La distanza tra le due opzioni è molto stretta, con il sì leggermente avanti. Ora si aspetta di capire come si muoveranno gli italiani nei prossimi giorni, in un clima di grande incertezza.

(Adnkronos) – Equilibrio tra sì e no nel referendum sulla riforma della giustizia secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. A circa un mese e mezzo dalla consultazione in programma il 22 e 23 marzo 2026, il rilevamento delinea una sfida all’insegna dell’incertezza. Con un’affluenza prevista tra il 46% e il 50%, il Sì – con la conferma della riforma che prevede tra l’altro la separazione delle carriere dei magistrati – si attesta al 38%. Il no, con la bocciatura della riforma, si attesta al 37%. Sul risultato finale, in base al sondaggio, pesa un’enorme quota di indecisi: il 25% di chi andrà a votare non ha ancora scelto cosa barrare sulla scheda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum giustizia, sondaggio Swg: Sì avanti di poco

