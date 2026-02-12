Referendum Giustizia Pd usa video curling con Mosaner per il No | rimosso

Il Partito Democratico ha pubblicato un video in cui si vede Amos Mosaner, il campione di curling, mentre si impegna in un tiro. Il messaggio sembrava collegato alla campagna per il “No” al referendum sulla giustizia, ma poco dopo il video è stato rimosso. Mosaner, ignaro di tutto, si è trovato al centro di una polemica che ha mescolato politica e sport in modo inaspettato.

Piccolo caso a metà strada tra politica e giochi Olimpici: protagonista, a sua insaputa, il giocatore di curling italiano Amos Mosaner. Un video social diffuso dal Pd utilizzava immagini della partita dell'atleta italiano per promuovere il "No" al referendum sulla giustizia: una mossa che ha gelato lo sport azzurro nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, suscitando prese di distanza nette. Dal Coni, con il presidente Luciano Buonfiglio che si è detto " sbalordito ", fino allo stesso atleta, fresco di medaglia di bronzo e inconsapevole protagonista insieme a Stefania Constantini della clip contestata.

