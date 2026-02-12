Referendum Giustizia meme del Pd sul curling indigna Coni e portabandiera Mosaner | Schlein lo fa rimuovere

Il Partito Democratico ha rimosso un meme sul curling che aveva scatenato polemiche. Il post, che scherzava sulla squadra azzurra, aveva irritato il Coni e il portabandiera Mosaner. Dopo le proteste, il partito ha deciso di fare marcia indietro e si è scusato pubblicamente. La vicenda ha acceso il dibattito sui limiti dell’uso dei meme politici e sul rispetto per le imprese sportive.

Il Pd è stato bersaglio di vibranti polemiche per un video "politicizzato" che ritrae gli azzurri di curling, Amos Mosaner e Stefania Constantini, impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il partito di Elly Schlein ha cancellato nella notte il filmato modificato con scritte in sovrimpressione per promuovere il No al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. La decisione è giunta dopo l'indignazione da parte del Coni e del portabandiera italiano Mosaner. Il video del Pd sul curling per promuovere il No al referendum di marzo La reazione di Mosaner: nessuna autorizzazione all'uso delle immagini La protesta di Coni e Federazione La replica del Pd e la rimozione del video Il video del Pd sul curling per promuovere il No al referendum di marzo Il video pubblicato qualche giorno fa dai canali del Partito Democratico utilizzava immagini tratte da una gara olimpica di curling, in cui si vedono gli atleti azzurri lanciare la "stone" del "tuo No al referendum" che va a scalzare la boccia avversaria della "giustizia controllata dal governo".

