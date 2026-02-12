Referendum giustizia Nicola Gratteri insulta gli italiani? Travolto dai social

Nicola Gratteri scatena polemiche sui social dopo aver commentato il referendum sulla giustizia. Il procuratore ha detto che chi voterà No sono “persone perbene”, mentre chi voterà Sì sono “indagati, imputati e centri di potere deviati”. Le sue parole hanno fatto discutere e sollevato reazioni contrastanti tra gli utenti online.

"Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Le ultime dichiarazioni di Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia hanno fatto registrare un flop colossale sui social. Gli esperti di Arcadia hanno sottolineato che nelle ultime 24 ore il sentiment manifestato dagli utenti - che nelle conversazioni online si sono ingaggiati con la parola chiave nominativa - registra una percentuale negativa dell'87,9%. In particolare, dopo la diffusione dell'intervista al Corriere della Calabria, in cui il Procuratore della Repubblica di Napoli dichiara che a votare per il SI saranno gli "imputati e la massoneria" la linea temporale del sentiment è sprofondata sotto l'80%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Nicola Gratteri dice no al referendum sulla giustizia.

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato.

Al referendum sulla giustizia gli italiani sapranno cosa fare.

Referendum, la campagna degenera. È scontro Gratteri-GovernoIn un'intervista il magistrato sostiene che per il sì voteranno «gli indagati, gli imputati e la massoneria deviata». La Russa: «Sono basito». Tajani: ... avvenire.it

Referendum, La Russa scende in campo e attacca Gratteri: Alza i toni e offende. Il procuratore aveva detto: Per il sì imputati e massoniIl procuratore: Per il sì voteranno imputati e massoni. La Russa e Tajani all'attacco: Offende milioni di italiani ... ilfattoquotidiano.it

Sono una persona perbene, non sono massone, non sono indagato e non sono imputato, non faccio parte di alcun centro di potere. E voterò convintamente SÌ al referendum sulla riforma della giustizia. Le parole del procuratore Nicola Gratteri sono un attacco - facebook.com facebook

