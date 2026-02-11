Referendum Giustizia Nicola Gratteri spinge per il No e risponde a Marina Berlusconi | Li fa diventare pazzi

Nicola Gratteri dice no al referendum sulla giustizia. In un’intervista, il procuratore spiega le sue ragioni e risponde a Marina Berlusconi, che invece voterà sì. Gratteri critica le proposte di modifica e punta il dito contro alcuni rischi che, secondo lui, potrebbero compromettere il sistema giudiziario. La sua posizione mette in discussione le scelte di chi, come Berlusconi, sostiene il sì. La campagna referendaria si fa sempre più accesa.

Nicola Gratteri, Procuratore di Napoli, è stato intervistato in merito alla sua posizione sul Referendum sulla Giustizia. Il magistrato ha risposto anche a Marina Berlusconi che aveva annunciato che voterà sì alle consultazioni referendarie in programma il 22 e 23 marzo. “Il potere non pensa che ci possano essere persone che la mattina si alzano e possono fare quello che ritengono giusto e dire quello che pensano. Questo li manda ai pazzi”, queste le parole di Nicola Gratteri. Le parole di Nicola Gratteri sul referendum Nicola Gratteri su Pd e Fratelli d'Italia Marina Berlusconi e il sì al referendum Le parole di Nicola Gratteri sul referendum In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Nicola Gratteri ha spiegato perché voterà No al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Nicola Gratteri attacca Marina Berlusconi, sottolineando che il potere non tollera chi dice ciò che pensa.

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato.

Argomenti discussi: Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi; Referendum Giustizia, strappo tra toghe-simbolo: E' in atto una truffa etica; Nicola Gratteri e il referendum sulla giustizia: Con il sì favoriti ricchi e potenti; Gratteri sul referendum giustizia: Riforma è vendetta contro Tangentopoli.

