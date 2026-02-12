Una polemica si è accesa sui social dopo che il Pd ha pubblicato un post dedicato alla campagna per il No al referendum sulla giustizia, usando un meme con gli azzurri del curling. Amos Mosaner si è subito lamentato, chiedendo di rimuoverlo. Anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, si è detto sorpreso dalla scelta. Alla fine, il post è stato cancellato, ma la polemica resta alta.

Finisce con Amos Mosaner che ne chiede la rimozione, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che si dice sbalordito, e, quindi, con la rimozione del post incriminato la polemica scoppiata nelle ultime ore per un post che il Pd ha pubblicato sui social per la campagna a sostegno del No al referendum sulla giustizia. Un contenuto che finiva di fatto per “arruolare” gli azzurri del Curling nella battaglia sulla riforma della giustizia. Riavvolgiamo il nastro. Il video dem mostrava le immagini di un colpo vincente della coppia azzurra come metafora del voto di marzo. "Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e sostengono", è la netta presa di distanza, su Instagram, di Amos Mosaner "in merito alla diffusione, sui canali social del Partito Democratico, di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bufera sul meme del Pd con gli azzurri del curling. L'incredibile figuraccia e la ribellione

Il Partito democratico ha diffuso un video in cui utilizza immagini degli azzurri del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina per sostenere il campanello d’allarme sul referendum sulla Giustizia.

#Milano-Cortina 2026 || Gli Azzurri del curling iniziano bene il loro percorso a Milano-Cortina 2026.

