Referendum giustizia Dolci Dda | Vi spiego perché la riforma finirà per indebolire le indagini antimafia

Alessandra Dolci, capo della Dda di Milano, analizza il referendum sulla giustizia, evidenziando come la riforma proposta possa indebolire le indagini antimafia. Pur sostenendo che la separazione tra funzioni requirenti e giudicanti è già in atto, Dolci sottolinea le possibili ripercussioni di un cambiamento normativo. La sua analisi fornisce un punto di vista critico e informato sull’impatto delle modifiche proposte.

A Fanpage.it Alessandra Dolci, capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, interviene sul referendum sulla giustizia: "Se formalmente il tema è quello di separare le carriere da requirente a giudicante, la separazione c'è già".🔗 Leggi su Fanpage.it

