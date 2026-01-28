Referendum Giustizia | dibattito di confronto nella sede di Confindustria

Venerdì 30 gennaio alle 17, si terrà un dibattito sulla riforma della giustizia nella sede di Confindustria Reggio Calabria. L’incontro mira a mettere a confronto le ragioni a favore e contro il referendum, con partecipanti che discuteranno delle possibili conseguenze delle modifiche in ballo. La sede di via Torrione 96 accoglierà aziende, cittadini e rappresentanti delle istituzioni per un confronto diretto e senza troppi giri di parole.

Un confronto sulle ragioni del Referendum Giustizia, appuntamento venerdì 30 gennaio, alle ore 17:00, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria (via Torrione, 96). L'incontro è organizzato dalla Sezione AIGA di Reggio Calabria in collaborazione con Camera Penale di Reggio Calabria e Confindustria Giovani Reggio Calabria. Nel dibattito interverranno: Fronte del Sì, avv. Giuseppe Murone, vice presidente nazionale Comitato Giovani Avvocati per il Sì, avv. Renzo Andricciola, coordinatore regionale Comitato per il Sì delle Camere Penali, Fronte del No dott. Giuseppe Lombardo, Coordinatore Comitato per il No, avv.

