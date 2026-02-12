Bufera su Gratteri Salvini | Lo denuncio Il ministro Nordio | Serve test psicoattitudinale anche a fine carriera?

Matteo Salvini si infiamma e annuncia che denuncerà Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, dopo le sue dichiarazioni sul referendum sulla riforma della giustizia. Il vicepremier ha anche detto che voterà sì, scatenando una polemica politica aperta. La discussione si accende, mentre il ministro Nordio propone un test psicoattitudinale anche a fine carriera.

"Io lo denuncio. E voterò Sì". Così il vicepremier Matteo Salvini, in riferimento alle affermazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri sul referendum sulla riforma della giustizia. Il ministro dei Trasporti scrive sui social a commento di un post che riposta le parole del magistrato: "Voteranno Sì gli imputati e la massoneria deviata". "Sono sconcertato da quello che ho sentito, ma ancora di più da quello che è stato detto dopo. Mi domando se l'esame psico-attitudinale che noi abbiamo proposto per l'inizio della carriera dei magistrati non sia necessario anche per la fine della carriera".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Questa settimana si torna a parlare di riforma della Giustizia con un confronto diretto tra Nordio e Gratteri.

Matteo Salvini ha annunciato di voler denunciare qualcuno, mentre Nordio ha proposto di introdurre test psico-attitudinali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

