Referendum Bean contesta la decisione sui fuori sede | Serve una legge nazionale
Pietro Bean, consigliere comunale del Pd e delegato alle politiche giovanili, torna a chiedere una legge nazionale sui fuori sede. Il suo appello arriva mentre si avvicina il voto del 22 e 23 marzo, che vedrà i cittadini esprimersi sul referendum. Bean critica la decisione di gestire la questione localmente e insiste sulla necessità di un intervento più ampio e strutturale.
«La nostra è un città ricca di studenti e di lavoratori fuorisede e siamo attrezzati per garantire la loro partecipazione. Senza delle regole nazionali però non possiamo farlo. La colpa è del governo e della sua maggioranza» Pietro Bean, Consigliere Comunale del Partito Democratico, delegato del Sindaco alle politiche giovanili, torna a parlare del referendum per il quale i cittadini saranno chiamati a esprimersi i prossimi 22 e 23 marzo. «La musica è cambiata: i sondaggi per il referendum sulla giustizia danno il NO in rimonta, ormai appaiato al sì. Il governo ha paura del voto popolare e l'ha dimostrato negando il voto ai fuorisede.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
