Referendum | Boschi ' su fuori sede maggioranza fuori dal tempo'

La politica ha lasciato ancora una volta fuori sede. Oggi, in Parlamento, la maggioranza ha respinto gli emendamenti che avrebbero permesso a chi vive lontano da casa di votare. La proposta era stata presentata più volte, ma non è passata. La bocciatura del testo fa infuriare i sostenitori del diritto al voto per tutti i cittadini, che ora chiedono spiegazioni. La questione resta aperta e in attesa di sviluppi.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "La maggioranza ha perso un'altra occasione per garantire il voto ai cittadini fuori sede, respingendo i nostri emendamenti. Una scelta miope che penalizza milioni di studenti e lavoratori". Lo dichiara la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi dopo la bocciatura dei suoi emendamenti al decreto elezioni. "Hanno dimostrato non solo di essere fuori dal tempo, ma di non avere a cuore la partecipazione democratica, soprattutto dei più giovani. Noi - conclude - continueremo a batterci per una democrazia più moderna e inclusiva, perché la partecipazione è un diritto, non un privilegio geografico", aggiunge Boschi.

