Il reddito di cittadinanza ad extracomunitari senza permesso e mafiosi | 74 furbetti tra Gela e Niscemi

I Finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno recentemente concluso un'indagine in materia di spesa pubblica, denunciando 74 soggetti che hanno indebitamente percepito il "Reddito di Cittadinanza" per circa 400 mila euro. Il servizio nasce da una mirata attività informativa del gruppo di Gela, che ha individuato una platea di soggetti che hanno omesso di dichiarare situazioni soggettive.

