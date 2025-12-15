Villa Lamborghini e reddito di cittadinanza | la Finanza stana due furbetti a Siracusa Truffe da 2 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Siracusa ha smantellato un sistema illecito legato al reddito di cittadinanza, scoperto grazie a un'indagine che ha portato alla luce truffe per circa 2 milioni di euro. Coinvolti due soggetti, tra cui un proprietario di una villa e un possessore di Lamborghini, che utilizzavano social e un sito dedicato per vendere prodotti contraffatti.

L'interminabile sequela dei furbetti col reddito di cittadinanza non trova fine. La Guardia di Finanza di Siracusa ha scoperto infatti un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti, alimentato da dirette sui social network e da un sito internet appositamente creato, gestito da alcuni furbetti del reddito di cittadinanza. L'operazione, condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha portato alla denuncia per ricettazione e vendita di prodotti contraffatti di tre responsabili (due residenti a Siracusa e uno a Catania), al sequestro di migliaia di articoli falsi e di beni mobili e denaro per circa 300mila euro, tra cui una Lamborghini Urus, ed alla chiusura di un sito internet.

