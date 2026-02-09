Turismo e imprese | la Puglia in vetrina alla Bit

La Puglia si prepara a essere al centro dell’attenzione alla Bit di Milano, che apre i battenti domani e durerà fino al 12 febbraio. Per una settimana, la regione metterà in mostra le sue offerte turistiche e le opportunità per le imprese del settore, attirando visitatori e operatori da tutta Italia e oltre.

Da domani al 12 febbraio la Puglia sarà protagonista alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. La Regione Puglia pronta ad accoglie a Milano visitatori, operatori e istituzioni in uno stand di 360 metri quadri, uno spazio che ospita i rappresentanti dei 184 Comuni che hanno aderito, 60 aziende pugliesi del comparto turistico tra cui due consorzi e quattro gruppi alberghieri, 43 postazioni per gli incontri B2B, con un ricco calendario di meeting con i buyer internazionali. La delegazione Nutrita, dunque, la delegazione istituzionale: sotto lo stesso tetto (la Regione), ma divisa alla meta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

La Puglia si presenta alla BIT di Milano con 184 Comuni e i Giochi del Mediterraneo di Taranto.

La Calabria si prepara a sbarcare alla Borsa internazionale del turismo di Milano, che si svolgerà dal 10 al 12 febbraio.

