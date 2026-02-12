Realizzati vasi sanguigni vivi su chip identici a quelli umani
Questa mattina è stato annunciato il successo di un team di ricercatori che ha creato vasi sanguigni vivi su un chip. Si tratta di strutture che riproducono in modo fedele i vasi umani, con biforcazioni, restringimenti e dilatazioni. Un passo avanti importante per lo studio delle malattie cardiovascolari e per lo sviluppo di nuove terapie.
I vasi sanguigni non sono semplici tubi lisci e lineari. Nel corpo umano si biforcano, si restringono formando stenosi, si dilatano dando origine ad aneurismi e creano strutture complesse che influenzano in modo decisivo il flusso del sangue. Proprio queste geometrie irregolari giocano un ruolo centrale nello sviluppo di molte malattie cardiovascolari. Per anni, però, i modelli di laboratorio hanno semplificato tutto, trattando i vasi come condotti rettilinei e uniformi. Una scelta pratica, ma limitante. Oggi un team del Department of Biomedical Engineering della Texas A&M University ha sviluppato una nuova generazione di vessel-chip personalizzabili che promette di cambiare radicalmente questo scenario. 🔗 Leggi su Cibosia.it
