In Italia cresce l’interesse per un nuovo farmaco antidiabetico che potrebbe fare molto di più di controllare il diabete di tipo 2. Studi recenti sui modelli animali mostrano che questo composto ha effetti positivi sul cuore e sui vasi sanguigni. La scoperta apre la strada a possibili nuove terapie per proteggere il sistema cardiovascolare, anche in pazienti non diabetici. La ricerca continua, ma i primi risultati sono promettenti e fanno sperare in un passo avanti importante.

Un nuovo composto sperimentale, originariamente progettato per il trattamento del diabete di tipo 2, ha dimostrato effetti sorprendenti sulla salute cardiovascolare in studi condotti su modelli animali. Il farmaco, denominato IC7Fc, è stato sviluppato in collaborazione tra ricercatori del Leiden University Medical Centre nei Paesi Bassi e della Monash University in Australia, e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica *Science Advances*. Gli esperimenti hanno rilevato che il composto non solo migliora i parametri metabolici legati al diabete, ma agisce in modo diretto e significativo per ridurre la progressione dell’aterosclerosi, una condizione che rappresenta la principale causa di morte per malattie cardiovascolari in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi studi evidenziano effetti protettivi del farmaco antidiabetico sul cuore e sui vasi sanguigni

Approfondimenti su Farmaco Antidiabetico

Il diabete di tipo 2 può danneggiare progressivamente i vasi sanguigni, spesso senza sintomi evidenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Farmaco Antidiabetico

Argomenti discussi: Fucoidano, probiotici e allergie: le alghe brune aprono la strada a nuovi yogurt funzionali; Mastocitosi sistemica avanzata, con avapritinib sopravvivenza supe; Tumore al pancreas, oncologo spagnolo trova la cura: combinazione di 3 farmaci. Risultati mai osservati prima; Biostimolanti e letame per l'olivo, l'effetto su allegagione e produzione.

Mandorle, nuovi studi dimostrano ruolo in benessere intestinale e del cuoreRoma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Due nuove ricerche dimostrano che l'assunzione quotidiana di mandorle può favorire la salute intestinale e avere un ruolo nell'asse intestino-cuore. La prima, ... notizie.tiscali.it

Il succo d’arancia cambia migliaia di geni: nuovi studi rivelano effetti sorprendentiUn nuovo studio mostra che bere regolarmente succo d’arancia modifica l’attività di migliaia di geni legati a infiammazione, pressione sanguigna e metabolismo. Scopri come questa bevanda quotidiana ... it.euronews.com

Nuovi studi avvertono che i piatti di plastica o di ceramica possono rappresentare un rischio per i nostri animali domestici, trasformandosi in focolai di infezione se non vengono scelti o mantenuti adeguatamente, e possono inoltre sviluppare microfessure in cu - facebook.com facebook