Real Madrid calciatori sconvolti dai fischi del Bernabeu | Vinicius piange nel tunnel e Mbappè lo consola – VIDEO

Durante la partita tra Real Madrid e Levante al Santiago Bernabéu, si sono registrati momenti di tensione tra i calciatori e il pubblico. Vinicius è stato visibilmente colpito dai fischi e ha mostrato emozioni nel tunnel, mentre Mbappé si è preso cura di lui, offrendo conforto. Un episodio che ha evidenziato le difficoltà e le tensioni vissute dalla squadra in questo inizio di campionato.

Il Real Madrid è tornato in Liga questo sabato affrontando il Levante, ma l’atmosfera al Santiago Bernabéu è stata tutt’altro che trionfale. Dopo una settimana in cui la squadra ha perso due titoli in tre giorni e cambiato allenatore, i tifosi hanno accolto i Blancos con fischi incessanti per tutta la partita. I più colpiti? Vinicius e Bellingham. Le pressioni madridiste non scherzano per niente. Lo riporta Cadena Cope. I calciatori del Real (e Vinicius) sconvolti dall’atteggiamento del Bernabeu. Riporta Cadena: Il Real Madrid ha affrontato il Levante in Liga dopo una settimana convulsa in cui ha perso due titoli in tre giorni (Supercoppa di Spagna e Coppa del Re) e cambiato allenatore (da Xabi Alonso a Arbeloa). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Real Madrid, rottura totale con Vinicius: fischi e lacrime nel tunnel. Arbeloa lo difende nel caos: cos’è successo

Dopo la partita contro il Levante, il Real Madrid ha vissuto un momento di tensione con Vinicius, tra fischi e emozioni nel tunnel. Arbeloa ha preso parola per difendere il giocatore, in un contesto di polemiche e disagio. La serata al “Santiago Bernabéu” ha evidenziato un possibile punto di svolta nelle dinamiche interne alla squadra, lasciando molti interrogativi sul futuro del club e sul rapporto tra i giocatori e i tifosi.

Real senza pace: fischi assordanti al Bernabeu. Nel mirino Florentino, Vinicius e Bellingham

Prima della sfida contro il Levante, il Bernabeu ha registrato fischi e contestazioni, con i tifosi che hanno rivolto critiche al presidente Florentino Perez, accusato di aver gestito in modo discutibile la situazione di Xabi Alonso. Vinicius e Bellingham sono stati anch'essi al centro delle polemiche, in un clima di insoddisfazione che riflette le tensioni tra società e tifoseria.

