Re Carlo e famiglia | 2 milioni di sterline per evitare il processo Giuffre nuove rivelazioni sullo scandalo Epstein

Re Carlo e la famiglia avrebbero versato 2 milioni di sterline a Virginia Giuffre per evitare il processo sul caso Andrea. La notizia bomba scuote la monarchia britannica, con dettagli che rivelano come anche Elisabetta e Filippo siano coinvolti nel finanziamento. La vicenda mette in discussione il ruolo della Corona in uno degli scandali più scottanti degli ultimi anni.

La Corona Sotto Shock: Re Carlo e il Finanziamento per Chiudere il Caso Giuffre. Una rivelazione sconvolgente scuote la monarchia britannica: Re Carlo III, insieme alla Regina Elisabetta e al Principe Filippo, avrebbe contribuito a versare un indennizzo di 2 milioni di sterline a Virginia Giuffre per evitare un processo legato alle accuse di abusi sessuali contro il principe Andrea. La notizia, diffusa dal tabloid The Sun, riapre una ferita profonda e solleva interrogativi sul ruolo della famiglia reale nella gestione di uno scandalo che ha macchiato la reputazione della casa reale. Le Accuse e il Contesto dello Scandalo Epstein.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Re Carlo III

L’indagine su Jeffrey Epstein si riaccende con nuovi dettagli.

Le sorelle Eugenia e Beatrice di York sono state coinvolte nelle ultime rivelazioni su Epstein e Andrea.

Ultime notizie su Re Carlo III

Re Carlo isola Andrea: la famiglia reale di fronte a una crisi senza precedentiDopo le ultime rivelazioni degli Epstein files, il sovrano non si è potuto esimere dal prendere una posizione pubblica, anche per via delle contestazioni continue contro la monarchia. A Londra, intant ... vanityfair.it

Re Carlo e la regina Elisabetta prestarono 14 milioni di euro al principe Andrea per zittire Virginia Giuffre (e lui non li restituì mai)Il principe Andrea ricevette in prestito 12 milioni di sterline (quasi 14 milioni di euro) dai suoi genitori e dal fratello Carlo per risarcire Virginia Giuffre che lo accusava di ... ilmattino.it

