Come funziona la vendita dei biglietti per il concerto di Kanye West alla RCF Arena Pochi giorni fa, Kanye West ha annunciato che il prossimo 18 luglio tornerà in Italia per un grande concerto alla RCF Arena - ex Campo Volo – di Reggio Emilia. La procedura di acquisto avviene tramite i canali ufficiali, con disponibilità limitata e tempi di vendita che saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell'organizzazione.

Pochi giorni fa, Kanye West ha annunciato che il prossimo 18 luglio tornerà in Italia per un grande concerto alla RCF Arena -ex Campo Volo – di Reggio Emilia. Lo show andrà a inserirsi nel cartellone del nuovo festival Hellwatt, di cui Ye sarà headliner: quello della prossima estate sarà il suo primo live in Europa dopo dieci anni di assenza. Kanye West torna in Italia: le info per il concerto alla RCF Arena. Sul circuito Ticketmaster, alle dieci di questa mattina, è partita ufficialmente la prevendita early bird dei biglietti, che avranno un costo a partire da 89 euro, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Kanye West in concerto in Italia a Reggio Emilia, i prezzi dei biglietti - Kanye West torna in concerto in Italia il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia: i prezzi dei biglietti ... quifinanza.it

Kanye West annuncia il suo primo concerto in Italia il 18 luglio: quando comprare i biglietti per l’evento - Il 18 luglio 2026 Kanye West esordirà in concerto in Italia alla RCF Arena di Campovolo. fanpage.it

