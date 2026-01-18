Omicidio Paganelli l’incriminazione di Louis Dassilva in una puntata del podcast Crimini a Rimini

Esce una nuova puntata di Crimini a Rimini, il podcast condotto da Davide Cardone e Davide Grassi. Si tratta della prima di uno speciale di due puntate dedicate al caso di Pierina Paganelli. “Di solito non trattiamo casi che non siano già stati definiti dal terzo grado di giudizio - spiegano i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è stata iscritta nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento relativo all'omicidio di Pierina Paganelli. Dassilva, di 35 anni, è attualmente sotto processo per il delitto, mentre la sua consorte è accusata di favoreggiamento. La vicenda continua a suscitare attenzione, con gli sviluppi giudiziari che si svolgono nel rispetto delle procedure legali.

