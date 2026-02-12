Rapinavano in centro con il cutter arrestati due minorenni

Due minorenni tunisini sono stati arrestati dalla polizia locale dopo aver compiuto diverse rapine nel centro di Genova. I ragazzi, rispettivamente del 2008 e del 2010, sono accusati di aver tentato due volte di rapinare con un cutter e di aver messo a segno un colpo in via Lomellini. Le indagini hanno portato all’identificazione e all’arresto poco dopo le rapine.

La sera del 18 gennaio scorso i due avrebbero aggredito, a scopo di rapina e usando un cutter, un passante nella zona di piazza Corvetto, causando alla vittima ferite valutate con prognosi di 30 giorni. Dopo essersi spostati in autobus, a poco tempo di distanza, i due hanno nuovamente aggredito e rapinato un altro uomo in via XX Settembre. Gli agenti della polizia locale, incrociando filmati e testimonianze, sono riusciti a risalire a un'altra tentata rapina in via Lomellini, avvenuta poco prima delle precedenti. Sulla base del materiale raccolto l’autorità giudiziaria ha così emesso una misura cautelare per i due ragazzi che sono stati trasferiti nell’Istituto penale minorile di Torino.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Rapinatori Minorenni Rapinavano adolescenti in zona stazione: arrestati due minorenni Due minorenni di 17 anni sono stati arrestati a Pordenone dai Carabinieri per aver rapinato adolescenti in prossimità della stazione. Rapina violenta al centro Guadagna, negoziante e figlio picchiati, arrestati due minorenni Due minorenni sono stati arrestati dopo aver commesso una rapina violenta nel centro Guadagna, a Palermo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Rapinatori Minorenni Rapinavano in centro con il cutter, arrestati due minorenniIndividuati grazie a telecamere e testimonianze, sono stati trasferiti nell’Istituto penale minorile di Torino ... genovatoday.it Rapinavano i coetanei, due ragazzi di 17 anni nel carcere minorileRaid al Porto antico e in centro: trovati grazie alle telecamere. Ora sono al Ferrante Aporti di Torino Genova – Nuovi guai per la gang di baby rapinatori che agiva nella zona del Porto antico terrori ... ilsecoloxix.it Carpiano, si fingono tecnici dell’acqua e rapinano tre anziani: spruzzato anche spray urticante Quattro persone in azione in un’abitazione del centro. I malviventi sono poi fuggiti con gioielli in oro su un’auto con targhe rubate #Carpiano #Cronac... x.com Nel centro cittadino - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.