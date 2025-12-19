Rapinavano adolescenti in zona stazione | arrestati due minorenni
Due minorenni di 17 anni sono stati arrestati a Pordenone dai Carabinieri per aver rapinato adolescenti in prossimità della stazione. L'intervento, avvenuto poco più di un mese fa, ha portato alla cattura dei giovani residenti in provincia di Udine, responsabili di rapina aggravata e furto. L'operazione dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini più giovani.
I Carabinieri della Sezione Operativa di Pordenone hanno arrestato due 17enni residenti in provincia di Udine, per rapina aggravata e furto, avvenuti poco più di un mese fa a Pordenone. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere minorile è stata emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
