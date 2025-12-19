Rapinavano adolescenti in zona stazione | arrestati due minorenni

Due minorenni di 17 anni sono stati arrestati a Pordenone dai Carabinieri per aver rapinato adolescenti in prossimità della stazione. L'intervento, avvenuto poco più di un mese fa, ha portato alla cattura dei giovani residenti in provincia di Udine, responsabili di rapina aggravata e furto. L'operazione dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini più giovani.

