La rapina di Capodanno Giovani accerchiati picchiati e derubati Scatta un primo fermo

Una notte di Capodanno segnata da un episodio di violenza, con giovani accerchiati, picchiati e derubati. Uno dei giovani ha subito anche la perdita del cellulare. La polizia ha identificato e arrestato uno dei tre aggressori, che ora si trova nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, con l’accusa di rapina aggravata. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Uno dei due ragazzi aggrediti era stato anche rapinato del cellulare. E uno dei tre aggressori è stato identificato, rintracciato e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, con l’accusa di rapina aggravata. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia, intervenuti insieme ai soccorsi sanitari per il pestaggio circa mezz’ora dopo la mezzanotte di Capodanno, hanno ricostruito l’accaduto nel pieno centro storico pavese, in corso Strada Nuova, all’incrocio con via Mentana. I due ragazzi aggrediti, di 17 e 18 anni, trasportati con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, sono poi stati dimessi, ma riportando prognosi di 40 e 22 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rapina di Capodanno. Giovani accerchiati picchiati e derubati. Scatta un primo fermo Leggi anche: Connazionali derubati e picchiati dai coloni in Cisgiordania: il governo balbetta. Altro che prima gli italiani! Leggi anche: Ragazzi accerchiati, aggrediti con lo spray al peperoncino e picchiati da due minorenni alla fermata del bus: denunciati un 16enne e un 17enne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La rapina di Capodanno. Giovani accerchiati picchiati e derubati. Scatta un primo fermo. La rapina di Capodanno. Giovani accerchiati picchiati e derubati. Scatta un primo fermo - Dietro le sbarre un ventunenne che faceva parte del terzetto di aggressori. msn.com

Pavia, pestaggio in centro nella notte di Capodanno: 21enne fermato per rapina aggravata - Uno dei tre responsabili dell'aggressione, ai danni di due ragazzi di 17 e 18 anni, è stato identificato e rintracciato dai carabinieri, che proseguono le indagini per individuare i due complici ... msn.com

Milano, Polizia arresta otto persone per rapina, furto e altri reati durante i controlli di Capodanno - Otto arresti e cinque indagati: è il bilancio dei controlli della Polizia a Milano durante la notte di Capodanno. virgilio.it

Rapina violenta nella notte di Capodanno in centro a Pavia. Due ragazzi di 18 e 17 anni sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di tre coetanei in corso Strada Nuova all’incrocio con via Mentana. Durante il pestaggio, uno dei giovani è stato rapinato del - facebook.com facebook

Rafforzati i controlli della Polizia di Stato durante la notte di Capodanno a Milano, con interventi mirati in piazza Duomo, piazza Diaz, nelle principali zone della movida e nei quartieri Comasina e Garibaldi Venezia, oltre che in alcune aree residenziali. Il bilanc x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.