Anziani truffati e derubati | sgominata la banda dei Lafleur famiglia sinti di Muggiano Con loro anche un poliziotto

Una banda criminale, guidata dalla famiglia Lafleur di Muggiano e coinvolgendo anche un poliziotto milanese, è stata smantellata per aver truffato e derubato anziani. L'organizzazione, a conduzione familiare, operava attraverso furti in abitazione e ricettazione, con Caterina Iussi, prossima ai 97 anni, e sua figlia Monica Lafleur al centro delle attività illecite.

© Ilgiorno.it - Anziani truffati e derubati: sgominata la banda dei Lafleur, famiglia sinti di Muggiano. Con loro anche un poliziotto Milano, 15 dicembre 2025 – Un'associazione a delinquere a conduzione familiare. Dalla capostipite Caterina Iussi, che venerdì prossimo compirà 97 anni, alla figlia Monica Lafleur, la vera leader dell'organizzazione criminale specializzata nella commissione di furti in abitazione e nella successiva ricettazione dei bottini. Fino al compagno trentaduenne e braccio destro Erdjon Hoxhaj, alle figlie di Monica e ai loro fidanzati. Compreso l'agente scelto della Questura di Milano Fausto N. accusato di aver fatto da "palo" durante un colpo in appartamento in piazza Firenze e ora sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di residenza; per gli inquirenti, era "pienamente consapevole delle attività del gruppo". Ilgiorno.it Anziana raggirata, truffa da 4 milioni di Euro - La Vita in diretta - 12/01/2023 Truffa due anziani, giovane casertano arrestato dalla polizia a Campobasso - facebook.com facebook