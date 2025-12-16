Rapina in banca in via dell'Epomeo | travestiti da anziani in fuga con 70mila euro

Un colpo da 70mila euro è stato messo a segno nella filiale Montepaschi di via dell'Epomeo, a Soccavo, Napoli Ovest. I rapinatori, travestiti da anziani, sono fuggiti con il denaro dopo aver messo a segno la rapina, suscitando preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine.

