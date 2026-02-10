Sigfrido Ranucci risponde a Giletti e accusa lui e Tommaso Cerno di essere al servizio di Marco Mancini. Durante una trasmissione, Ranucci ha detto che Giletti fa finta di non capire e che si nasconde dietro il caso delle chat e della

Sigfrido Ranucci ha risposto con un lungo post su Facebook alle accuse di Massimo Giletti su alcune chat in cui il conduttore di Report avrebbe parlato di una “lobby gay“. Ranucci ha accusato Giletti e il direttore del Giornale Tommaso Cerno di avere rapporti con il dirigente dei servizi segreti Marco Mancini e ha criticato la loro etica giornalistica. La vicenda delle chat di Ranucci e Boccia La risposta di Ranucci e il ruolo di Mancini Le critiche alla condotta giornalistica di Cerno e Giletti La vicenda delle chat di Ranucci e Boccia La vicenda è iniziata dalle chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, rese pubbliche da Massimo Giletti durante una puntata de Lo Stato dell Cose, su Rai 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sigfrido Ranucci attacca Giletti sulla lobby gay, "fa finta di non capire, è al servizio dello 007 Mancini"

La polemica tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci si infiamma ancora.

Ranucci rompe il silenzio dopo le chat pubblicate da Giletti.

