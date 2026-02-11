Ralf Schumacher sposa il compagno Étienne il commento dell’ex moglie Cora Brinkmann

Ralf Schumacher ha annunciato che si sposerà con il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne. A meno di due anni dal suo coming out, l’ex pilota di Formula 1 si prepara a convolare a nozze. La notizia ha fatto rapidamente il giro, mentre lui e Étienne si preparano a vivere questa nuova fase della loro vita insieme. Intanto, la sua ex moglie Cora Brinkmann ha commentato la scelta senza troppo clamore.

A meno di due anni dal suo coming out, Ralf Schumacher è pronto a celebrare il matrimonio con il compagno Étienne Bousquet-Cassagne. La notizia è stata diffusa in un primo momento dalla rivista tedesca Bild che, oltre ad aver svelato qualche dettaglio sulla cerimonia, ha anche condiviso il commento dell'ex moglie del campione di Formula 1, Cora Brinkmann. Schumacher, dal canto suo, ha deciso di confermare lo "spoiler", chiedendo rispetto per la propria privacy. Le parole della coppia su Instagram. "Siamo lieti di confermare che Ralf Schumacher e il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne si sposano.

