Ralf Schumacher annuncia le nozze con un 36enne manager francese La reazione a sorpresa dell’ex moglie Cora

Ralf Schumacher annuncia ufficialmente che si sposa con Etienne Bousquet-Cassagne, un manager francese di 36 anni. La notizia sorprende molti, soprattutto perché l’ex pilota di Formula 1 ha scelto di condividere questa novità sui social. Intanto, la sua ex moglie Cora ha reagito in modo a sorpresa, senza commenti ufficiali finora.

Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 e fratello minore della leggenda Michael Schumacher, si prepara a convolare a nozze con il compagno Etienne Bousquet-Cassagne. L’ex stella delle corse, 50 anni, aveva confermato pubblicamente nel 2024 la relazione con Etienne, 36 anni, a meno di due anni dal coming out. Secondo la rivista tedesca Bild, il matrimonio sarà celebrato a maggio a Saint-Tropez, con una festa sontuosa della durata di tre giorni. Leggi anche «Schumacher è cosciente»: l'indiscrezione che filtra dall'ospedale di Parigi riaccende la speranza. Schumacher, anche il "Times" commette i suoi grandi errori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ralf Schumacher annuncia le nozze con un 36enne manager francese. La reazione a sorpresa dell’ex moglie Cora Approfondimenti su Ralf Schumacher Nozze Ralf Schumacher sposa il compagno Étienne, il commento dell’ex moglie Cora Brinkmann Ralf Schumacher ha annunciato che si sposerà con il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne. F1, Ralf Schumacher ci va giù pesante: duro attacco a Stroll Ralf Schumacher ha rivolto un commento critico nei confronti di Lance Stroll, pilota dell’Aston Martin, evidenziando alcune criticità nelle sue performance. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ralf Schumacher Nozze Argomenti discussi: Ralf Schumacher si sposa con Etienne Bousquet-Cassagne: nozze a Saint-Tropez. Ralf Schumacher, l’ex pilota di Formula Uno sposa l’amato Etienne Bousquet-CassagneDopo 3 anni e mezzo d'amore l'ex pilota di Formula 1, fratello di Michael, sposerà in Costa Azzurra il 36enne Etienne, ex promessa politica del Fronte Nazionale di Marine Le Pen. Le felicitazioni dell ... gay.it Ralf Schumacher sposa il compagno. La reazione dell'ex moglie dopo il vestito da sposa bruciatoRalf Schumacher si prepara a sposare Etienne Bousquet-Cassagne, suo compagno dal 2024. E non è tardato ad arrivare il messaggio dell'ex moglie Cora ... corrieredellosport.it Ralf Schumacher sposa l'amato Etienne Bousquet-Cassagne: nozze in Costa Azzurra dopo 3 anni e mezzo — lui è ex promessa del Fronte Nazionale. x.com «Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo trascorso con te è una gioia assoluta. Gli anni passano, ma l’amore che provo per te non invecchia mai. Continuiamo ad amare e celebriamo la vita. Buon compleanno amore mio». Ralf Schumacher ha decis - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.