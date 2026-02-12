RaiSport con Petrecca fuoripista pure sulle spese | l’anno scorso 640mila euro in più del 2024 per collaboratori ed altro

RaiSport ha speso 640 mila euro in più nel 2023 rispetto al 2024 per collaboratori e altri costi, secondo i dati emersi di recente. La differenza si spiega con le scelte di gestione del direttore Paolo Petrecca, che ha adottato una politica di spese più ampia rispetto all’anno successivo. Questa spesa extra si traduce in un incremento considerevole rispetto al budget preventivato, alimentando le polemiche sulla trasparenza e l’efficienza delle risorse della rete sportiva pubblica.

È la somma che fa il totale, diceva il principe De Curtis. Una massima che si addice perfettamente alla manica larghissima con la quale il direttore, Paolo Petrecca, ha gestito il budget di RaiSport. Secondo quanto ha potuto appurare La Notizia, infatti, nei suoi primi nove mesi alla guida della testata sportiva (era stato nominato a marzo 2025), il direttore ha aumentato le spese di ben 640mila euro (il totale di cui sopra.), rispetto all'anno precedente. Spese collaboratori & C.: più 640mila euro. Parliamo di fondi (pubblici) utilizzati principalmente per i contratti dei collaboratori esterni.

