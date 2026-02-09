La Rai Sport è in subbuglio dopo la telecronaca di Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo staff si dice imbarazzato e si aspetta cambiamenti, mentre sui social si sollevano critiche e polemiche. La figura di Petrecca viene definita la peggiore di sempre, e l’azienda si prepara a fare chiarezza sulla gestione delle prossime trasmissioni.

La disastrosa telecronaca di Paolo Petrecca durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha inasprito ancora di più il clima, già teso, a Rai Sport. Con i Giochi, però, la misura parrebbe essere colma, al punto che i giornalisti della testata sportiva Rai hanno deciso di ritirare le loro firme dai servizi durante tutto il periodo delle Olimpiadi. Care colleghe, cari colleghi, da tre giorni siamo tutti in imbarazzo, nessuno escluso e non per colpa nostra. È tempo di far sentire la nostra voce perché siamo di fronte alla figura peggiore di sempre di Rai Sport all’interno di uno degli eventi più attesi di sempre, l’Olimpiade invernale di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Olimpiadi, Rai Sport in rivolta contro Petrecca: “Siamo in imbarazzo per la figura peggiore di sempre”

I giornalisti di Rai Sport annunciano una protesta dura contro il direttore Petrecca.

A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si apre una controversia all’interno di RaiSport.

I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore PetreccaDa oggi e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma, in attesa che l'azienda prenda coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato all'ordine, ai telespettatori e alla Rai, si ... ilfoglio.it

