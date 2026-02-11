mediaset soffia alla rai i diritti delle atp finals

Mediaset si aggiudica i diritti delle ATP Finals, battendo la Rai. La tv di Berlusconi avrà la trasmissione del grande tennis internazionale per i prossimi tre anni, dal 2026 al 2028. La Rai, che aveva trasmesso l’evento fino a ora, non si è aggiudicata l’appalto, lasciando spazio alla concorrenza. La decisione potrebbe cambiare il modo in cui gli appassionati seguiranno il torneo nei prossimi anni.

Il Biscione si aggiudica il grande tennis internazionale superando la concorrenza della Rai per il triennio 2026-2028 Il panorama. Il panorama televisivo sportivo italiano vive una vera e propria scossa tellurica. Mediaset ha ufficializzato un accordo strategico con l’ATP per la trasmissione in chiaro delle ATP Finals, il prestigioso torneo che vede sfidarsi i maestri del tennis mondiale. A partire dal 2026, gli appassionati potranno seguire gratuitamente sulle reti di Cologno Monzese otto dei match più spettacolari della competizione, inclusa la finalissima che assegna il titolo. Questa mossa sposta gli equilibri del broadcasting nazionale, poiché la Rai, storica casa del tennis in chiaro negli ultimi anni, non ha pareggiato l’offerta economica presentata dal Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La Rai si trova in una situazione difficile, con i diritti tv delle Atp Finals a rischio.

La Rai perde i diritti delle ATP Finals di tennis, che ora vanno a Mediaset.

