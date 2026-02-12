Rai e polemiche botte da orbi tra Gruber e Bocchino | Il Sanremo di destra

La discussione tra Lilli Gruber e Bocchino in diretta su La7 si accende. La puntata di Otto e mezzo diventa teatro di scontri tra i due, mentre si parla di come la Rai viene vista come un mezzo di propaganda di destra. La conversazione si trasforma in un botta e risposta acceso, che ha catturato l’attenzione degli spettatori. La polemica si accende anche sul Festival di Sanremo, che alcuni definiscono “di destra”, alimentando il dibattito sulla linea della tv pubblica.

SI parla di tv e in particolare delle polemiche sulla Rai nel corso della puntata di Otto e mezzo, il programma di Lilli Gruber su La7. Italo Bocchino, giornalista ed esponente della destra, ricorda quell'adagio secondo cui per assumere in Rai "bisognava assumere un democristiano, un comunista, un socialista e poi si poteva assumere uno bravo". La conduttrice, er anni volto del Tg1 della Rai, non ci sta: "La storia della Rai non è così". Bocchino non molla: "La storia della Rai è anche così. E così.è Il Festival di Sanremo: l'anno scorso, siamo stati qui in questa trasmissione a dire che la svolta nazionalpopolare di destra di Carlo Conti sarebbe stata un disastro, è stato il boom più boom di tutti i tempi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

