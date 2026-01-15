Botte da orbi tra minori Gli altri filmano e incitano

Martedì all’autostazione delle corriere di Cento si è verificato un episodio di violenza tra minori, ripreso da alcuni presenti e condiviso sui social. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza dei giovani in spazi pubblici. È importante approfondire i fatti e promuovere un dialogo sulla prevenzione di comportamenti aggressivi tra i minori.

Sta facendo discutere quanto accaduto martedì all’autostazione delle corriere a Cento, reso noto sui social. Una repentina quanto violenta scazzottata tra due giovani in mezzo a tantissimi altri in attesa di prendere la corriera per tornare a casa dopo la scuola. Il diverbio, i cellulari che si alzano a filmare e qualcuno anche a incitare l’esplosione di violenza. Chi era presente, racconta che tutto è accaduto attorno alle 14 quando l’autostazione accoglieva gli studenti e che, a un certo punto, per motivi da chiarire, uno dei ragazzi si è avvicinato e si è scagliato contro un altro, con pugni mentre l’altro si difendeva, si copriva e rispondeva con altrettanto vigore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte da orbi tra minori. Gli altri filmano e incitano Leggi anche: Botte da orbi tra una coppia: i vicini chiamano i soccorsi Leggi anche: Botte da orbi tra Dopolavoro FC e Ronciglione United, squalifiche pesanti e lunghe inibizioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Botte da orbi tra minori. Gli altri filmano e incitano. Botte da orbi tra minori. Gli altri filmano e incitano - Cento, è accaduto all’autostazione tra decine di studenti in attesa delle corriere. ilrestodelcarlino.it

Maxi rissa in pieno centro a Pesaro: botte da orbi tra minori, residenti terrorizzati - Pesaro, 22 marzo 2025 – Là davanti, come recita la celeberrima canzone, c’era una volta una grande aiuola verde. ilrestodelcarlino.it

Rissa tra minori in cattedrale: è una spedizione punitiva, ecco i dettagli - È questo il resoconto della maxi rissa tra gruppi di ragazzini, tutti minorenni, scoppiata nella notte tra s ... msn.com

Regolamento di conti alla stazione di San Benedetto: botte da orbi, finisce all'ospedale per una bottigliata in faccia facebook

Regolamento di conti alla #stazione di #san benedetto: botte da orbi, finisce all'ospedal... x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.