Ragazzino di 12 anni investito da ambulanza a Genova è grave
(Adnkronos) – Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Genova dopo essere stato investito da un'ambulanza. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 in via Archimede. Secondo una prima ricostruzione il giovane, mentre andava a scuola, stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stato investito dal mezzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
