Boato nella notte di Santo Stefano a Borgetto petardo esploso dentro un distributore automatico
Nella notte di Santo Stefano a Borgetto si è verificato un episodio di vandalismo in un distributore automatico, quando un individuo ha inserito un petardo di grandi dimensioni, accendendo la miccia e allontanandosi prima dell'esplosione. L'episodio ha causato danni alla macchina, senza feriti. Le forze dell'ordine stanno investigando per identificare il responsabile di questo gesto.
Ha inserito un grosso petardo dentro un distributore automatico, ha innescato la miccia ed è scappato aspettando l'esplosione. È successo due notti fa in piazza Vittorio Emanuele Orlando, non lontano dal municipio di Borgetto, dove un uomo avrebbe fatto esplodere un gioco pirotecnico all'interno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
