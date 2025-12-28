Boato nella notte di Santo Stefano a Borgetto petardo esploso dentro un distributore automatico

Nella notte di Santo Stefano a Borgetto si è verificato un episodio di vandalismo in un distributore automatico, quando un individuo ha inserito un petardo di grandi dimensioni, accendendo la miccia e allontanandosi prima dell'esplosione. L'episodio ha causato danni alla macchina, senza feriti. Le forze dell'ordine stanno investigando per identificare il responsabile di questo gesto.

