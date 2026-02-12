Radix fa il bis viaggio da Trieste a Casale Monferrato ricordando le foibe Giampaolo Pansa e i figli illustri d’Italia

Da secoloditalia.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani “Radix” torna in tv con una nuova puntata. Edoardo Sylos Labini porta gli spettatori in due luoghi simbolo: Trieste, città di confine con una storia ricca e complessa, e Casale Monferrato, ricordando le foibe, Giampaolo Pansa e i grandi nomi italiani. La trasmissione si propone di rivivere le radici e le memorie di un’Italia divisa e affascinante, tra ricordi e testimonianze.

Domani “Radix” raddoppia: nella settima puntata in onda venerdì 13 febbraio in seconda serata su Rai 3,  Edoardo Sylos Labini ci guida in due luoghi identitari:  Trieste, città di confine che custodisce con fierezza un’identità complessa e affascinante. Forgiata nel corso dei secoli da incontri, scambi e contaminazioni. L’influenza mitteleuropea, l’eredità asburgica, la vivacità letteraria e scientifica si intrecciano con la presenza di comunità diverse, rendendo Trieste un luogo unico per apertura e profondità storica. Trieste è il luogo che custodisce il dramma delle foibe: tragedia di tutti gli italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

