Radix fa il bis viaggio da Trieste a Casale Monferrato ricordando le foibe Giampaolo Pansa e i figli illustri d’Italia

Domani “Radix” torna in tv con una nuova puntata. Edoardo Sylos Labini porta gli spettatori in due luoghi simbolo: Trieste, città di confine con una storia ricca e complessa, e Casale Monferrato, ricordando le foibe, Giampaolo Pansa e i grandi nomi italiani. La trasmissione si propone di rivivere le radici e le memorie di un’Italia divisa e affascinante, tra ricordi e testimonianze.

