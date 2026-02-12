Radiologia Asfo un servizio pagato tre volte bisogna reinternalizzare subito

Il Comitato Salute Pubblica Bene Comune Pordenone torna a criticare la gestione della radiologia nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Secondo i rappresentanti, il servizio viene pagato tre volte di troppo, e chiedono di reinternalizzarlo subito. La questione tiene banco da tempo, ma questa volta l’accusa è più forte e riguarda direttamente le finanze pubbliche.

Secondo il Comitato, dopo il ridimensionamento dello storico reparto di radiologia del Friuli Occidentale, una parte importante del servizio è stata affidata ai privati tramite un appalto bandito a fine 2023 e aggiudicato nel 2024, con un importo iniziale di circa 25 milioni di euro per 60 mesi, poi lievitato fino a 108 milioni ampliando il perimetro dell'esternalizzazione.La radiologia viene così trattata, denuncia il Comitato, "come fosse un servizio secondario qualsiasi e non uno dei fondamentali ospedalieri", con conseguenze pesanti sull'organizzazione e sulla continuità delle prestazioni. La "cordata" privata vincitrice del bando avrebbe iniziato a erogare il servizio solo con mesi di ritardo, attivandosi ad agosto 2025, nonostante i termini fissati nel percorso di esternalizzazione.

