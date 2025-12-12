Sacile la radiologia si prende una pausa | Il servizio sarà comunque garantito

La Radiologia del presidio ospedaliero di Sacile sospende temporaneamente il servizio, garantendo comunque l'assistenza ai pazienti. La misura, prevista come intervento temporaneo, è stata comunicata dall'azienda sanitaria, che ha assicurato la continuità delle cure durante il periodo di chiusura.

