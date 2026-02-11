Confermata la raccolta di legname nei fiumi fino a 250 quintali a testa l’anno

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile ha confermato che i privati potranno continuare a raccogliere legname nei fiumi dell’Emilia-Romagna fino a 250 quintali all’anno. L’autorizzazione, valida fino alla fine del 2026, permette di prelevare legname in modo manuale, seguendo le regole stabilite. La decisione riguarda chi opera nei corsi d’acqua della regione e rappresenta una novità rispetto alle norme precedenti.

La raccolta non sostituisce in alcun modo la pulizia degli alvei che resta in capo alla Regione e deve essere finalizzata all’autoconsumo, senza scopo di lucro. È necessaria una comunicazione scritta: ecco i moduli È stata rinnovata per tutto il 2026 l’autorizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile che consente a privati cittadini la raccolta manuale del legname nei corsi d’acqua del reticolo idrografico dell’Emilia-Romagna. Sono disponibili online i moduli per le domande da presentare agli uffici per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile delle nove province emiliano-romagnole.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La Regione Emilia-Romagna ha rinnovato fino al 2026 l’autorizzazione alla raccolta del legname caduto negli alvei dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco-Bidente e affluenti.

Il Comune di Rimini comunica che la raccolta manuale di legname a uso privato nei corsi d’acqua è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

