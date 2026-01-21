Prolungata a tutto il 2026 la raccolta manuale di legname a uso privato nei corsi d' acqua

Il Comune di Rimini comunica che la raccolta manuale di legname a uso privato nei corsi d’acqua è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Questa autorizzazione, concessa dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, permette ai cittadini di recuperare legname caduto o trasportato lungo le sponde in aree demaniali, nel rispetto delle norme vigenti. La misura mira a garantire la tutela ambientale e la sicurezza delle aree interessate.

Il settore Ambiente del Comune di Rimini informa che viene estesa a tutto il 2026 l'autorizzazione da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a raccogliere il legname caduto in alveo o trasportato nei pressi delle sponde in aree demaniali, da parte dei.

