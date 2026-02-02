Case occupate Salvini vuole nuova stretta
Matteo Salvini torna a chiedere una stretta sulle case occupate. Dopo aver approvato a giugno il reato di occupazione arbitraria di immobili, il leader della Lega spinge per nuove norme più dure. Vuole mettere un freno alle occupazioni abusive, che crescono nelle città italiane. La politica si prepara a discutere di misure più severe, mentre le proteste e le tensioni aumentano nelle zone più colpite.
Il vicepremier Matteo Salvini propone nuove norme dopo l’introduzione, nel giugno scorso, del reato di "occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui". "Nel decreto sicurezza sto insistendo per inserire l'immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente, ma anche di tutte le altre", ha detto il leader del Carroccio dalla conferenza di Confedilizia a Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
