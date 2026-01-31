Casa Salvini | Sgombero immediato di tutte le case occupate

Matteo Salvini torna a chiedere lo sgombero immediato di tutte le case occupate abusivamente. Il leader della Lega ha annunciato che nel prossimo decreto sicurezza, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana, continuerà a spingere per inserire questa misura. Finora, la legge prevedeva lo sgombero solo della prima casa occupata illegalmente, ma Salvini vuole estenderlo a tutte le abitazioni occupate senza permesso. La sua proposta ha già suscitato reazioni diverse, tra chi la sostiene e chi invece la considera troppo dura.

“Nel decreto sicurezza che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana io sto insistendo per inserire, nel testo base, l'immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente, già previsto dalla legge, ma anche di tutte le case occupate abusivamente”. Lo ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Salvini Sgomberi Sicurezza, Salvini: «Nel decreto previsto lo sgombero di tutte le case occupate» Il ministro Salvini annuncia che nel nuovo decreto ci sarà spazio anche per lo sgombero di tutte le case occupate. Case popolari, nuova ordinanza di sgombero nel Rione Petrosino: "Il marito ha già una casa" Il Comune di Salerno ha firmato una nuova ordinanza di sgombero per un alloggio popolare nel rione Petrosino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Salvini Sgomberi Argomenti discussi: Frana Nisceni, Meloni: Non sarà come nel ‘97. Serve più di 1 miliardo, maggioranza in Sicilia si spacca per usare fondi sullo Stretto; Costiera Amalfitana, si barrica in casa armato di coltello: decisivo il negoziato dei Carabinieri. Salvini: 'Nel decreto legge sicurezza sgombero immediato di tutte le case occupate'Lo afferma il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i trasporti alla conferenza organizzativa di Confedilizia (ANSA) ... ansa.it Salvini, in dl sicurezza sgombero immediato di tutte le case occupateNel decreto sicurezza che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri settimana prossima io sto insistendo per inserire proprio l'immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente, c ... ansa.it Oggi a casa per influenza. Leggo Matteo Salvini. Sicurezza sui treni Tutto bene. Sicurezza sui cantieri Tutto bene. No Mattè! Niente va bene! Il peggio è che tu lo sai perfettamente! #riderepernonpiangere - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.