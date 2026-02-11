L' Ancona puntella la retroguardia in biancorosso arriva Toni Markic
L'Ancona rafforza la difesa con un nuovo acquisto. La società ha annunciato di aver ingaggiato Toni Markic, un difensore bosniaco di 35 anni. Arriva svincolato, pronto a dare una mano al reparto arretrato biancorosso.
ANCONA – Il reparto arretrato biancorosso si potenzia con l’arrivo di una nuova pedina. L’Ancona ha infatti annunciato di aver perfezionato l’ingaggio del 35enne difensore bosniaco Toni Markic, prelevato dalla dirigenza del club dorico dalla lista degli atleti attualmente svincolati. Nato a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Foggia rafforza la retroguardia: ufficializzato il tesseramento del difensore Brosco, che arriva dal mercato estero.
Il Foggia ha annunciato l’ingaggio di Riccardo Brosco.
Calcio Serie D: un’aggiunta di esperienza per Andreucci. La Pistoiese puntella la difesa con Pellizzari
La Pistoiese rafforza la propria retroguardia con l’ingaggio di Stefano Pellizzari, difensore classe 1997 proveniente dal Forlì.
