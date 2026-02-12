Question Time a Frosinone | assenze dibattiti e tensioni in Consiglio

La seduta del Consiglio comunale di Frosinone si è svolta ieri tra assenze e discussioni animate. Alcuni consiglieri non si sono presentati, mentre altri hanno preso la parola con toni accesi. La riunione è stata caratterizzata da tensioni e confronti diretti, rendendo la giornata più movimentata del previsto.

Tra parcheggi, Villa Comunale e proposte culturali, la seduta conferma le distanze politiche tra alcuni consiglieri e l’amministrazione Mastrangeli La seduta del question time del Consiglio comunale di Frosinone si è svolta ieri tra assenze e interventi vivaci. Tra i banchi della maggioranza e dell’opposizione mancavano alcuni consiglieri e il sindaco Riccardo Mastrangeli, impegnato in un evento dedicato ai cento anni dell’Automobile Club Frosinone. A presiedere i lavori è stato come di consueto Massimiliano Tagliaferri. Tra le questioni sollevate, Vincenzo Iacovissi (Psi) ha richiamato l’attenzione sulle telecamere nel centro storico e sulla gestione dei sensi unici a Selva Piana.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Lunedì 26 gennaio 2026 alle 17 si terrà il question time del Consiglio comunale.

Oggi, 10 dicembre, alle ore 15, si terrà il question time con il ministro Piantedosi nell’Aula di Montecitorio.

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata analizzata una questione importante legata alla gestione della riserva in prima fascia GPS. Un focus particolare è stato… x.com

