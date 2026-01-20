Convocato il question time del Consiglio comunale Zicari | L’amministrazione venga a dare spiegazioni
Lunedì 26 gennaio 2026 alle 17 si terrà il question time del Consiglio comunale. Roberta Zicari invita l’amministrazione a partecipare, auspicando chiarimenti su vari temi di interesse cittadino. La convocazione rappresenta un’occasione per approfondire le questioni che coinvolgono la comunità e favorire un confronto diretto tra cittadini e amministratori.
Lunedì 26 gennaio 2026 alle 17 è stato convocato un Consiglio comunale in formula question time. Il consigliere comunale Roberta Zicari auspica la presenza dell’amministrazione per fornire chiarimenti su diversi temi di interesse cittadino.“Spero che questa volta l’amministrazione attiva venga a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Rottamazione quinquies, Roberta Zicari: "Se ne occupi il Consiglio comunale"Roberta Zicari, consigliera comunale, ha presentato una richiesta per convocare urgentemente il Consiglio comunale in seduta ordinaria e question time.
Servizi, Zicari (Dc): "Il consiglio comunale nel 2024 chiedeva il wifi gratuito"Nel gennaio 2024, il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato un atto di indirizzo della DC per installare il Wi-Fi gratuito in alcune zone della città, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e preparare Agrigento a diventare Capitale della Cultura.
Convocazione Consiglio Comunale - Question Time del 23 Gennaio 2026.
