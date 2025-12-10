Montecitorio question time con il ministro Piantedosi

Oggi, 10 dicembre, alle ore 15, si terrà il question time con il ministro Piantedosi nell’Aula di Montecitorio. L’evento, trasmesso in diretta dalla Rai, rappresenta un momento di confronto istituzionale e di approfondimento sulle tematiche di attualità e sicurezza, coinvolgendo parlamentari e cittadini.

ROMA – Si svolgerà oggi, 10 dicembre, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative per il potenziamento delle risorse umane e finanziarie destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità, al fine di garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza (Colucci – M5S); sulle iniziative per contrastare l’aumento della criminalità urbana, con particolare riferimento al rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine (Pastorella – AZ-PER-RE); sui risultati dell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi nei contesti urbani in relazione all’istituzione delle cosiddette zone rosse (Bordonali – Lega); sulle iniziative per rafforzare l’organico delle forze di polizia a Roma, anche al fine di contrastare strumentalizzazioni estremiste nei confronti degli stranieri sul tema della sicurezza, alla luce della recente iniziativa di Forza Nuova nel quartiere romano di Torpignattara (Zaratti – AVS). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Piantedosi

