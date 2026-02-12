queste sneaker di gucci sono decisamente uno dei punti forti della nuova collezione

Questa mattina, a Milano, alcuni clienti hanno fatto fila davanti alle boutique Gucci per comprare le nuove sneaker della collezione. Le scarpe attirano l’attenzione per il design moderno e i colori vivaci. Molti si sono fermati a scattare foto, altri hanno già deciso di acquistarle. La richiesta sembra alta, segno che il modello piace molto tra gli appassionati di moda.

Con la prima collezione di Gucci firmata Demna nei negozi da ormai qualche settimana, avrete sicuramente già stilato la vostra lista dei desideri. In caso contrario, oggi vi aiutiamo noi, provando a convincervi a mettere le mani su un paio di sneaker Stretch. Reinterpretazione della classica scarpa da ginnastica Gucci, questa nuova silhouette è stata realizzata in pelle stretch per risultare leggera, morbida e flessibile.

Jannik Sinner ha scelto di indossare la prima collezione Gucci firmata Demna, disponibile nei negozi da poco.

Due ragazzini di 16 e 17 anni hanno pedalato più di 100 chilometri in pieno inverno, con la nebbia e a un grado sotto zero, solo per mangiare uno smashburger di Vittorio Gucci.

Sneakers Gucci: lo status symbol che attraversa epoche, stili e direttori creativi. Scopriamo le novità e i modelli cultLe Gucci Tennis 1977 sono una di quelle silhouette senza tempo: un perfetto equilibrio tra heritage sportivo e savoir-faire artigianale italiano. Nate nel 1977 come sneakers da tennis in tela, leggere ... vogue.it

Le sneaker Gucci 2.0 sono il sogno di chi ama veramente la moda d'archivioTutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Non c’è dubbio sul fatto che le sneaker siano la scarpa più ... gqitalia.it

Gucci rigenerate! Questo paio di sneakers è tornato a nuova vita grazie a un intervento completo di rigenerazione. Pulizia profonda della pelle, per recuperare colore, grana e uniformità Nuova suola Vibram Stringhton, scelta per comfort, grip e durata St - facebook.com facebook